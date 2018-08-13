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Дальнее зарубежье 13.08.2018 09:29

Шеф Пентагона поддержал решение США о формировании космических сил

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что поддерживает решение о создании космических сил как отдельного вида Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Журналисты, сопровождающие министра в турне по странам Латинской Америки, напомнили ему, что ранее он высказывался против создания космических сил.

"Я не был против создания космических сил. Я выступал против поспешности в этом вопросе до того, как мы определим все детали", - уточнил Дж.Мэттис.

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Тэги: США, КОСМОС, СИЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]