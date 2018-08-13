Шеф Пентагона поддержал решение США о формировании космических сил

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что поддерживает решение о создании космических сил как отдельного вида Вооруженных сил Соединенных Штатов.
Журналисты, сопровождающие министра в турне по странам Латинской Америки, напомнили ему, что ранее он высказывался против создания космических сил.
"Я не был против создания космических сил. Я выступал против поспешности в этом вопросе до того, как мы определим все детали", - уточнил Дж.Мэттис.
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