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Дальнее зарубежье 13.08.2018 08:59

Почти 10 человек погибли в результате пожара в больнице на Тайване - власти острова

Не менее девяти человек стали жертвами, еще 15 человек получили ранения во время пожара в больнице на китайском острове Тайвань, сообщили журналистам местные власти.

Пожарным удалось вывести из горящего здания 36 человек, включая двух сотрудников медучреждения. Все погибшие отравись продуктами горения.

Представитель пожарной службы сообщил, что хотя автоматическая система пожаротушения сработала, она находилась слишком далеко от места возгорания, поэтому огонь не удалась ликвидировать своевременно.

Начато расследование причин и обстоятельств происшествия.

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Тэги: ТАЙВАНЬ, БОЛЬНИЦА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]