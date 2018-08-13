С 13 августа в электричках Баку-Сумгайыт-Баку введены электронные пластиковые карты оплаты

Электронные пластиковые платежные карты оплаты введены с 13 августа в электричках Баку-Сумгайыт-Баку, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

"С целью повышения качества обслуживания, с 13 августа 2018 года в элетричках Баку-Сумгайыт-Баку вводятся электронные пластиковые платежные карты, которые будут действовать наряду с прежней системой продажи билетов", - отмечается в сообщении.

Система предполагает самостоятельную покупку пассажиром электронной проездной карты и пополнение ее баланса. Снятие с карты средств будет происходить в соответствии с расстоянием, которое проедет пассажир.

Электронные пластиковые карты оплаты можно приобрести в билетных кассах на станциях Баку-пассажирская, Баладжары, Хырдалан и Сумгайыт.

"Электронные пластиковые платежные карты временно не применимы во время поездок в вагонах бизнес-класса. Пассажиры, путешествующие вагонами бизнес-класса, должны приобрести проездной документ (билет) в билетных кассах или киосках", - подчеркивает АЖД.

А.Азизов