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Транспорт и связь 13.08.2018 09:34

С 13 августа в электричках Баку-Сумгайыт-Баку введены электронные пластиковые карты оплаты

Электронные пластиковые платежные карты оплаты введены с 13 августа в электричках Баку-Сумгайыт-Баку, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

"С целью повышения качества обслуживания, с 13 августа 2018 года в элетричках Баку-Сумгайыт-Баку вводятся электронные пластиковые платежные карты, которые будут действовать наряду с прежней системой продажи билетов", - отмечается в сообщении.

Система предполагает самостоятельную покупку пассажиром электронной проездной карты и пополнение ее баланса. Снятие с карты средств будет происходить в соответствии с расстоянием, которое проедет пассажир.

Электронные пластиковые карты оплаты можно приобрести в билетных кассах на станциях Баку-пассажирская, Баладжары, Хырдалан и Сумгайыт.

"Электронные пластиковые платежные карты временно не применимы во время поездок в вагонах бизнес-класса. Пассажиры, путешествующие вагонами бизнес-класса, должны приобрести проездной документ (билет) в билетных кассах или киосках", - подчеркивает АЖД.

А.Азизов

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Тэги: ТРАНСПОРТ, ОПЛАТА, КАРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]