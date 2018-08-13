Население Азербайджана в январе-июле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2,6%

Население Азербайджана приобрело в январе-июле 2018 года в объектах розничной торговли потребительскими товарами на сумму 20 млрд 82,3 млн манатов, что на 2,6% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 10 млрд 21,1 млн манатов (рост по сравнению с январем-июлем 2017г - на 1,9%), непродовольственных товаров – 10 млрд 61,2 млн манатов (рост на 3,2%).
По данным комитета, за отчетный период 45,6% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,3% - напитки и табачные изделия, 18% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,1% - электроприборы и мебель, 5,6% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18,4% - прочую непродовольственную продукцию.
Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-июле 2018 года составили 146,1 манатов, на покупку непродовольственных товаров – 146,6 манатов.
Н.Аббасова
В Азербайджане на свободу вышел лидер движения ReAl
Армения целенаправленно осложняет ситуацию в направлении Нахчывана, ранен азербайджанский военнослужащий – Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 50 тыс. новых абонентов среди населения
Минтруда Азербайджана подготовило первичный вариант дорожной карты по созданию центров DOST
В Баку в ресторане отравились 13 человек, в том числе 3 малолетних детей
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
НБК не будет обесценивать юань для смягчения последствий торгового спора
Глава МИД Турции призвал США быть преданным другом и союзником
Для Азербайджана подписание конвенции по статусу Каспия открывает возможности для ведения переговоров с Ираном и Туркменистаном – политолог
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
«Мой Bakcell» - управляй номером прямо со своего смартфона
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению банкомата с функцией ресайклинга
"AccessBank" начинает кредитную кампанию «ЧЕМПИОН по скидкам»!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений