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Дальнее зарубежье 13.08.2018 11:11

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 430 человек

Не менее 436 человек, по последним данным, погибли в результате землетрясения, произошедшего неделю назад на индонезийском острове Ломбок, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что тела большинства погибших уже извлечены спасателями из-под обломков зданий.

Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре и жилым домам на острове. По оценкам местных властей, для восстановления потребуются сотни миллионов долларов.

6 августа на острове Ломбок в Индонезии прошло землетрясение магнитудой 6,9. В результате бедствия около 350 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее поступали данные о 389 погибших и около 13 тыс. пострадавших.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]