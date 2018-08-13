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Дальнее зарубежье 13.08.2018 11:25

Время переговоров о подписании декларации о завершении Корейской войны еще не пришло, считает посол США в Южной Корее

В настоящий момент рано начинать переговоры вокруг декларации о завершении Корейской войны, считает посол США в Южной Корее Гарри Харрис, слова которого приводит в понедельник агентство "Ренхап".

"Что касается декларации о завершении войны, я думаю, пока рано. Слишком рано для этого, даже если мы стремимся к улучшению отношений между Севером и Югом и между Севером и Соединенными Штатами", - заявил он в Сеуле.

Ремарки посла, как подчеркивает агентство, отражают нынешнюю позицию Вашингтона, заключающуюся в том, что КНДР должна предпринять конкретные меры к денуклеаризации, прежде чем начнутся любые серьезные переговоры по выработке декларации о завершении войны.

"У США и у наших союзников, особенно у Республики Кореи, есть одна и та же цель. Это окончательная денуклеаризация Корейского полуострова. По моему мнению, мы добьемся этого благодаря напряженной и качественной дипломатической работе", - отметил Г.Харрис.

Также в ходе выступления американский посол в Южной Корее повторил призыв к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну выполнить обязательства по денуклеаризации, принятые им в ходе встреч с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в апреле и с президентом США Дональдом Трампом в июне.

"Сейчас у Севера есть возможность за последние шесть десятилетий вытащить себя из нищеты. Потенциал для положительных изменений в Северной Корее ограничен", - сказал дипломат.

"Санкции останутся в силе до тех пор, пока Северная Корея не предпримет конкретные и подлежащие проверке шаги к денуклеаризации", - добавил он.

Г.Харрис прибыл в Сеул месяц назад и приступил к выполнению своих обязанностей на посту посла США. До этого на протяжении трех лет он возглавлял Тихоокеанское командование ВС США.

Продолжавшаяся три года война на Корейском полуострове закончились в 1953 году подписанием акта о перемирии. Мирный договор между Сеулом и Пхеньяном до сих пор не заключен, однако стороны обсуждали вопрос его подписания на саммите 27 апреля 2018 года и договорились выработать декларацию.

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Тэги: США, КОРЕЯ, ПОСОЛ, ПОЗИЦИЯ


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