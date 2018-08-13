План властей Афганистана объявить второе в этом году перемирие с талибами обсуждался на встрече с послом РФ в Кабуле

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Ханиф Атмар обсудил с послом России в Кабуле Александром Мантыцким план афганского правительства объявить о втором прекращении огня с движением "Талибан", сообщило в понедельник официальное информагентство Bakhtar.
Секретариат Совета национальной безопасности Афганистана, данные которого приводит информагентство, отметил, что встреча состоялась накануне в Кабуле.
Х.Атмар и А.Мантыцкий также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности и расширения экономических отношений между двумя странами и вопрос продвижения вперед процесса примирения. Стороны обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении.
Отмечается, что А.Мантыцкий поддержал усилия правительства Афганистана в отношении мирного процесса и заверил официальный Кабул во всесторонней поддержке со стороны Москвы в деле расширения двустороннего сотрудничества в области безопасности и экономического сотрудничества.
Ранее власти Афганистана объявили о возможном объявлении в одностороннем порядке второго в этом году этапа режима прекращения огня, приуроченного к предстоящему 22 августа празднованию исламского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам, Праздник жертвоприношения).
В июне президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с талибами с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием окончания месяца Рамадан, затем перемирие было продлено до 29 июня.
В свою очередь, лидеры талибов заявляли о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней 15-17 июня.
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