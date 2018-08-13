Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.933 RUR   0.0247 GBR   2.1681 TRY   0.252

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 27° Завтра 22° 27° 15 Авг 22° 28° 16 Авг 22° 31°

Происшествия 13.08.2018 11:40

В Баку в ресторане отравились 13 человек, в том числе 3 малолетних детей

Мясо, не прошедшее санитарный контроль стало причиной отравления 13 человек, в том числе двух малолетних детей в ресторане в Баку, сообщает Агентство по пищевой безопасности (АПБ).

«В ресторане «Тонгал» в Баку отравились 13 членов двух семей, включая трех малолетних детей, сидящих в ресторане за разными столами. По первичным данным, причиной массового отравления стала пища, приготовленная из мяса и мясопродуктов, не прошедших ветеринарно-санитарный контроль»,- говорится в сообщении.

АПБ отмечает, что в ходе проведенных эпидемиологических проверок рабочей группой агентства в ресторане также были выявлены серьезные нарушения правил пищевой безопасности.

Согласно информации, после оказания соответствующей медицинской помощи 11 пострадавших были выписаны домой. "Двое детей продолжают лечение в Детской клинической больнице. Их состояние удовлетворительное", - подчеркивает агентство.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РЕСТОРАН, ОТРАВЛЕНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]