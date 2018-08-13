В Баку в ресторане отравились 13 человек, в том числе 3 малолетних детей

Мясо, не прошедшее санитарный контроль стало причиной отравления 13 человек, в том числе двух малолетних детей в ресторане в Баку, сообщает Агентство по пищевой безопасности (АПБ).
«В ресторане «Тонгал» в Баку отравились 13 членов двух семей, включая трех малолетних детей, сидящих в ресторане за разными столами. По первичным данным, причиной массового отравления стала пища, приготовленная из мяса и мясопродуктов, не прошедших ветеринарно-санитарный контроль»,- говорится в сообщении.
АПБ отмечает, что в ходе проведенных эпидемиологических проверок рабочей группой агентства в ресторане также были выявлены серьезные нарушения правил пищевой безопасности.
Согласно информации, после оказания соответствующей медицинской помощи 11 пострадавших были выписаны домой. "Двое детей продолжают лечение в Детской клинической больнице. Их состояние удовлетворительное", - подчеркивает агентство.
Ф.Исазаде
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