«Мой Bakcell» - управляй номером прямо со своего смартфона

Компания Bakcell представила удобное мобильное приложение, позволяющее клиентам совершать практически любые операции со своим мобильным номером, без необходимости звонить в информационный центр или посещать центр клиентского обслуживания

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell, представила мобильное приложение «Мой Bakcell», являющееся первым в своем роде и самым инновационным инструментом клиентского обслуживания, на всем телекоммуникационном рынке страны.

Стремясь предоставить абонентам удобный, прозрачный и самый приятный опыт на рынке, компания создала «Мой Bakcell» - приложение виртуальной клиентской поддержки.

«Компания Bakcell всегда была, и остается новатором местного телекоммуникационного рынка, предоставляя абонентам возможность использовать самые последние технологии и самые современные продукты и услуги. Будучи первыми во всем, что мы делаем, мы просто не могли не стать первыми кто создал самый инновационный и удобный инструмент клиентского обслуживания, на всем телекоммуникационном рынке страны. Не побоюсь сказать, что новое приложение «Мой Bakcell» является началом новой эры удобства, прозрачности и инновационного подхода к абонентскому обслуживанию» отметил Николаи Беккерс, главный исполнительный директор Bakcell.

Используя это приложение, абоненты Bakcell смогут выполнять все операции со своим счетом, а также получать детальную информацию о номере, включая количество средств на балансе, активные бонусы, даты окончания их срока, оставшиеся мегабайты интернета и многое другое, без необходимости звонить в информационный центр или посещать центр клиентского обслуживания.

К примеру, при помощи «Мой Bakcell», абоненты могут с легкостью:

- Активировать или деактивировать услуги, пакеты интернета и роуминга;

- Узнать даты окончания срока и текущий баланс используемых пакетов интернета;

- получить информацию о доступных тарифах и предложениях и подключиться к ним;

- и многое другое.

Более того, пользователи нового приложения получают максимальный уровень прозрачности, имея полный доступ к истории использования номера, включающей в себя список набранных номеров, время и длительность звонков, а также подписки, вычтенные суммы и приобретенные дополнительные услуги.

«Являясь самым инновационным и ориентированным на клиента провайдером телекоммуникационных услуг в Азербайджане, компания Bakcell всегда нацелена на предоставление самых современных продуктов и услуг, в комбинации с лучшим цифровым клиентским опытом, что в свою очередь подкрепляется нашей высококачественной сетью. Принимая во внимание нужды и потребности наших абонентов, мы решили предоставить им максимальный уровень удобства и прозрачности в использовании мобильных услуг. Благодаря новому приложению «Мой Bakcell», наши абоненты больше никогда не будут терять время на посещение центров клиентского обслуживания, или звонки в информационный центр. Все что им нужно будет сделать, это открыть приложение, и получить качественное, не имеющее аналогов клиентское обслуживание прямо со своего смартфона» отметил директор по маркетингу компании Bakcell Тодор Димитровски.

Новое приложение «Мой Bakcell» («Mənim Bakcellim») доступно для скачивания на устройства на базе OS Android и iOS, в магазинах Google Play и Appstore. Нужно отметить, что после регистрации, абоненты смогут использовать «Мой Bakcell» не только как мобильное приложение, но и в качестве «десктопной» версии со всех доступных устройств, таких как ноутбуки и планшеты. Более подробную информацию, а также ссылки для скачивания приложения, можно получить на странице https://www.bakcell.com/ru/my-bakcell

«Я могу с гордостью сказать, что компания Bakcell стала первым оператором, предлагающим такую уникальную возможность на всем телекоммуникационном рынке страны. Мы наблюдаем огромный спрос на этот уникальный продукт и большую удовлетворенность абонентов Bakcell, использующих наше новое приложение» добавил Т. Димитровски.

Демо-видео о том, как использовать приложение можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/watch?v=1aTUxAvyFSI

О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Сегодня, наряду с жителями Баку и Апшеронского полуострова, жители более 30 регионов страны имеют возможность пользоваться преимуществами высокоскоростного 4G интернета от Bakcell. Кроме этого, Bakcell стала первым мобильным оператором в стране, запустившим услуги 4G в бакинском метро. В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети, и была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) сетью мобильного интернета в г. Баку и других крупных городах страны.

