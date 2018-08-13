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ТЭК 13.08.2018 11:52

Азербайджан в январе-июле удвоил экспорт электроэнергии

Азербайджан в январе-июле 2018 года экспортировал 1 млрд 205 млн 532,49 тыс. кВт/час электроэнергии, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-июле 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 205 млн 532,49 тыс. кВт/час на сумму $56 млн 943,11 тыс.", - отметили в ГТК.

В январе-июле 2017 года Азербайджан экспортировал 597 млн 698,66 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $25 млн 915 тыс.

Таким образом, за январь-июль 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился в 2 раза, в стоимостном – в 2,2 раза.

"В настоящее время Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, в 2017 году Азербайджан экспортировал 1 млрд 160 млн 196,03 тыс. кВт/час на сумму $50 млн 968,96 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]