Азербайджан в январе-июле удвоил экспорт электроэнергии

Азербайджан в январе-июле 2018 года экспортировал 1 млрд 205 млн 532,49 тыс. кВт/час электроэнергии, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-июле 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 205 млн 532,49 тыс. кВт/час на сумму $56 млн 943,11 тыс.", - отметили в ГТК.
В январе-июле 2017 года Азербайджан экспортировал 597 млн 698,66 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $25 млн 915 тыс.
Таким образом, за январь-июль 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился в 2 раза, в стоимостном – в 2,2 раза.
"В настоящее время Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран", - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось, в 2017 году Азербайджан экспортировал 1 млрд 160 млн 196,03 тыс. кВт/час на сумму $50 млн 968,96 тыс.
Н.Аббасова
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