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Социум 13.08.2018 12:01

Минтруда Азербайджана подготовило первичный вариант дорожной карты по созданию центров DOST

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана подготовило первичный вариант дорожной карты по созданию агентства и центров DOST, сообщил глава министерства Сахил Бабаев.

По его словам, в сентябре месяце будет определен пилотный район, в котором будет создан первый центр DOST.

Министр отметил, что центры DOST будут оказывать населению услуги по занятости, соцобеспечению, адресной государственной помощи, инвалидности, назначению пенсий по принципу «единого окна» в оперативной, прозрачной и систематизированной форме.

Как ранее сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе распорядился выделить из госбюджета министерству труда и соцзащиты населения 2 млн манатов на проведение дополнительных мер по социальной защите населения.

Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение деятельности Агентства по устойчивому и оперативному соцобеспечению (DOST) при Минтруда, создание центров "DOST", проведению мероприятий по улучшению качества услуг, оказываемых населению.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНТРУДА, DOST, ЦЕНТРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]