Минтруда Азербайджана подготовило первичный вариант дорожной карты по созданию центров DOST

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана подготовило первичный вариант дорожной карты по созданию агентства и центров DOST, сообщил глава министерства Сахил Бабаев.
По его словам, в сентябре месяце будет определен пилотный район, в котором будет создан первый центр DOST.
Министр отметил, что центры DOST будут оказывать населению услуги по занятости, соцобеспечению, адресной государственной помощи, инвалидности, назначению пенсий по принципу «единого окна» в оперативной, прозрачной и систематизированной форме.
Как ранее сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе распорядился выделить из госбюджета министерству труда и соцзащиты населения 2 млн манатов на проведение дополнительных мер по социальной защите населения.
Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение деятельности Агентства по устойчивому и оперативному соцобеспечению (DOST) при Минтруда, создание центров "DOST", проведению мероприятий по улучшению качества услуг, оказываемых населению.
Б.Рустамбеков
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