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Дальнее зарубежье 13.08.2018 12:13

Афганские силы безопасности ведут бои с талибами за город Газни четвертый день подряд

Бойцы сил безопасности Афганистана четвертый день подряд ведут бои против талибов за город Газни в одноименной провинции к юго-западу от Кабула, сообщает в понедельник "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По словам представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, военные направили у городу подкрепление. По словам руководителя полиции провинции Газни, полковника Фарида Машала, большинство мятежников, сражающихся в Газни, являются иностранцами, включая пакистанцев и чеченцев.

Агентство отмечает, что США направили в Газни своих военных советников для оказания помощи афганским военнослужащим.

В конце прошлой недели отряды движения "Талибан" атаковали Газни с разных направлений. Боевики уничтожили телекоммуникационную башню и наземную линию связи и, тем самым, вывели из строя сотовую связь в этом районе.

Однако, по словам начальника генштаба Афганистана генерала Шарифа Яфтали, все правительственные и стратегически важные объекты в городе остаются в руках властей. По его словам, талибы продолжают укрываться среди жилой застройки и сопротивляться правительственным частям.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ГОРОД-БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]