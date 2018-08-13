Афганские силы безопасности ведут бои с талибами за город Газни четвертый день подряд

Бойцы сил безопасности Афганистана четвертый день подряд ведут бои против талибов за город Газни в одноименной провинции к юго-западу от Кабула, сообщает в понедельник "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По словам представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, военные направили у городу подкрепление. По словам руководителя полиции провинции Газни, полковника Фарида Машала, большинство мятежников, сражающихся в Газни, являются иностранцами, включая пакистанцев и чеченцев.

Агентство отмечает, что США направили в Газни своих военных советников для оказания помощи афганским военнослужащим.

В конце прошлой недели отряды движения "Талибан" атаковали Газни с разных направлений. Боевики уничтожили телекоммуникационную башню и наземную линию связи и, тем самым, вывели из строя сотовую связь в этом районе.

Однако, по словам начальника генштаба Афганистана генерала Шарифа Яфтали, все правительственные и стратегически важные объекты в городе остаются в руках властей. По его словам, талибы продолжают укрываться среди жилой застройки и сопротивляться правительственным частям.