Афганские силы безопасности ведут бои с талибами за город Газни четвертый день подряд

Бойцы сил безопасности Афганистана четвертый день подряд ведут бои против талибов за город Газни в одноименной провинции к юго-западу от Кабула, сообщает в понедельник "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По словам представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, военные направили у городу подкрепление. По словам руководителя полиции провинции Газни, полковника Фарида Машала, большинство мятежников, сражающихся в Газни, являются иностранцами, включая пакистанцев и чеченцев.
Агентство отмечает, что США направили в Газни своих военных советников для оказания помощи афганским военнослужащим.
В конце прошлой недели отряды движения "Талибан" атаковали Газни с разных направлений. Боевики уничтожили телекоммуникационную башню и наземную линию связи и, тем самым, вывели из строя сотовую связь в этом районе.
Однако, по словам начальника генштаба Афганистана генерала Шарифа Яфтали, все правительственные и стратегически важные объекты в городе остаются в руках властей. По его словам, талибы продолжают укрываться среди жилой застройки и сопротивляться правительственным частям.
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