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Внутренняя политика 13.08.2018 12:21

В Азербайджане на свободу вышел лидер движения ReAl

Шекинский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу лидера гражданского движения «Республиканская альтернатива» (ReAl) Ильгара Мамедова, он в понедельник вышел на свободу, сообщил исполнительный секретарь движения Натиг Джафарли на своей странице в соцсети Facebook.

"Хоть и условно, но И.Мамедов вышел на свободу", - написал Н.Джафарли.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Азербайджана принял решение вернуть дело И.Мамедова на рассмотрение Шекинского апелляционного суда.

И.Мамедов и заместитель башгана (председателя) оппозиционной партии «Мусават» Тофиг Ягублу были арестованы в связи с событиями в Исмаиллы в январе 2013 года. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании Т.Ягублу был освобожден в марте 2016 года.

Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям И.Мамедов был приговорен к 7 годам тюремного заключения.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОППОЗИЦИОНЕР, СВОБОДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]