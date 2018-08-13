В Азербайджане на свободу вышел лидер движения ReAl

Шекинский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу лидера гражданского движения «Республиканская альтернатива» (ReAl) Ильгара Мамедова, он в понедельник вышел на свободу, сообщил исполнительный секретарь движения Натиг Джафарли на своей странице в соцсети Facebook.
"Хоть и условно, но И.Мамедов вышел на свободу", - написал Н.Джафарли.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Азербайджана принял решение вернуть дело И.Мамедова на рассмотрение Шекинского апелляционного суда.
И.Мамедов и заместитель башгана (председателя) оппозиционной партии «Мусават» Тофиг Ягублу были арестованы в связи с событиями в Исмаиллы в январе 2013 года. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании Т.Ягублу был освобожден в марте 2016 года.
Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям И.Мамедов был приговорен к 7 годам тюремного заключения.
Ф.Исазаде
Азербайджан увеличил в январе-июле промпроизводство почти на 1%
Капвложения в экономику Азербайджана в январе-июле сократились на 18%
Попытки ЦБ Турции успокоить рынки не увенчались успехом: лира дешевеет, фондовый рынок падает
Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 50 тыс. новых абонентов среди населения
Минтруда Азербайджана подготовило первичный вариант дорожной карты по созданию центров DOST
В Баку в ресторане отравились 13 человек, в том числе 3 малолетних детей
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
НБК не будет обесценивать юань для смягчения последствий торгового спора
Глава МИД Турции призвал США быть преданным другом и союзником
Для Азербайджана подписание конвенции по статусу Каспия открывает возможности для ведения переговоров с Ираном и Туркменистаном – политолог
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
«Мой Bakcell» - управляй номером прямо со своего смартфона
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению банкомата с функцией ресайклинга
"AccessBank" начинает кредитную кампанию «ЧЕМПИОН по скидкам»!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений