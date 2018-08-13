В Азербайджане на свободу вышел лидер движения ReAl

Шекинский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу лидера гражданского движения «Республиканская альтернатива» (ReAl) Ильгара Мамедова, он в понедельник вышел на свободу, сообщил исполнительный секретарь движения Натиг Джафарли на своей странице в соцсети Facebook.

"Хоть и условно, но И.Мамедов вышел на свободу", - написал Н.Джафарли.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Азербайджана принял решение вернуть дело И.Мамедова на рассмотрение Шекинского апелляционного суда.

И.Мамедов и заместитель башгана (председателя) оппозиционной партии «Мусават» Тофиг Ягублу были арестованы в связи с событиями в Исмаиллы в январе 2013 года. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании Т.Ягублу был освобожден в марте 2016 года.

Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям И.Мамедов был приговорен к 7 годам тюремного заключения.

Ф.Исазаде