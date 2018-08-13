Monsanto обязали выплатить штраф в $289 млн за потенциально канцерогенный гербицид

Американская компания Monsanto, ранее приобретенная немецкой Bayer за $66 млрд, проиграла дело в окружном суде Сан-Франциско и будет обязана выплатить штраф в размере $289 млн школьному садовнику Диуэйну Джонсону, использовавшему гербицид Roundup и заболевшему раком.
У Д.Джонсона в 2014 году обнаружили неходжкинскую лимфому. Он пользовался Roundup долгие годы и несколько раз по неосторожности проливал это вещество на себя.
Как пишут СМИ, присяжные признали, что глифосат, входящий в состав гербицида, вызывает рак, и сочли действия компании по сокрытию этого факта злонамеренными. Теперь ей грозят тысячи аналогичных исков от граждан США.
Сама Monsanto отвергает обвинения и намерена подать апелляцию на решение суда. По словам вице-президента Monsanto Скотта Партриджа, "решение суда не отменяет того факта, что более 800 научных исследований, а также заключения Агентства по охране окружающей среды США (EPA), Национальных институтов здравоохранения США и регулирующих органов по всему миру свидетельствуют о том, что глифосат не вызывает рака и не вызвал его у господина Джонсона".
Единого мнения по поводу последствий использования глифосата, самого распространенного элемента в гербицидах, не существует. Международное агентство по исследованию рака считает это вещество "вероятно канцерогенным", тогда как EPA утверждает, что глифосат безопасен при осторожном использовании.
Калифорния известна своими противоречивыми судебными решениями. В частности, недавно окружной судья в штате постановил, что на кофе нужно наносить предупреждения о том, что продукт может вызывать рак.
Акции Bayer падают в цене на 11%, рекордными темпами за два года.
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