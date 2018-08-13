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СНГ 13.08.2018 12:45

Посольство РФ в Душанбе сообщает о 13 россиянах на борту вертолета, совершившего жесткую посадку в Таджикистане

На борту вертолета, совершившего жёсткую посадку в Таджикистане, находились 13 россиян, подтвердили в посольстве России в Душанбе.

"На борту находилось 13 граждан РФ", - сказали "Интерфаксу" в дипмиссии в понедельник.

По данным посольства, вертолет "удалось обнаружить с воздуха", но спасатели пока не могут приземлиться на месте, где находится вертолет.

Как сообщалось, накануне вечером при транспортировке в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек альпинистов, осуществивших восхождения на пик Исмоили Сомони (Пик Коммунизма), совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

Высота Пика Исмоили Сомони, который ранее назывался Пик Коммунизма и считался высочайшей точкой СССР, составляет 7495 метров. Гора находится в хребте Академии наук Таджикистана.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ВЕРТОЛЕТ, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]