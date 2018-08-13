Посольство РФ в Душанбе сообщает о 13 россиянах на борту вертолета, совершившего жесткую посадку в Таджикистане

На борту вертолета, совершившего жёсткую посадку в Таджикистане, находились 13 россиян, подтвердили в посольстве России в Душанбе.

"На борту находилось 13 граждан РФ", - сказали "Интерфаксу" в дипмиссии в понедельник.

По данным посольства, вертолет "удалось обнаружить с воздуха", но спасатели пока не могут приземлиться на месте, где находится вертолет.

Как сообщалось, накануне вечером при транспортировке в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек альпинистов, осуществивших восхождения на пик Исмоили Сомони (Пик Коммунизма), совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

Высота Пика Исмоили Сомони, который ранее назывался Пик Коммунизма и считался высочайшей точкой СССР, составляет 7495 метров. Гора находится в хребте Академии наук Таджикистана.