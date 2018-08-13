В Белом доме намерены наказать бывшую помощницу Трампа за записи разговоров на диктофон

Белый дом рассматривает варианты действий в рамках правового поля в отношении бывшей помощницы президента США Дональда Трампа - Омаросы Маниголт-Ньюман, сообщает "Эй-би-си ньюс" со ссылкой на американских чиновников.
По их информации, администрация главы государства изучает возможности наказания О.Маниголт-Ньюман запись ее разговоров с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли на диктофон. Кроме того, руководство США рассматривает меры, направленные на то, чтобы не допустить распространение какой-либо информации с записей.
Накануне О.Маниголт-Ньюман в эфире программы "Встреча с прессой" на телеканале Эн-би-си заявила, что тайно записывала разговоры в Белом доме. В частности, в ходе программы был воспроизведен один из фрагментов ее разговора с Дж.Келли.
Подобное поведение экс-помощницы вызвало критику со стороны представителей нынешней администрации. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что "мысль о том, что сотрудник тайно проносил записывающее устройство в ситуационную комнату Белого дома, свидетельствует о вопиющем неуважении к нашей национальной безопасности".
Высказывания О.Маниголт-Ньюман вызвали опасения и у экспертов национальной безопасности США, а также бывших сотрудников Белого дома. СМИ отмечают, что ситуационная комната Белого дома предназначена для работы в период кризисов и использование любых электронных устройств и телефонов на ее территории строго запрещено.
Бывший пресс-секретарь президента США Шон Спайсер назвал действия экс-помощницы Д.Трампа "серьезным нарушением протокола в области безопасности".
На минувших выходных газета "Вашингтон пост" опубликовала выдержки из книги О.Маниголт-Ньюман "Сошедший с ума: взгляд изнутри Белого дома Трампа", которой должна поступить в продажу в США 14 августа. В описании книги говорится, что речь в ней пойдет о "шокирующем взгляде на коррупцию и постоянные конфликты нынешней администрации".
СМИ напоминают, что О.Маниголт-Ньюман раньше занимала пост директора по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением и считалась приближенным помощником американского лидера.
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