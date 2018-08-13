Спецслужбы предотвратили три теракта в Казахстане с начала года

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил с начала этого года в республике три теракта, в том числе в Астане, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Казахстан" в КНБ.
"В текущем году КНБ предотвращена на ранней стадии подготовка трех насильственных экстремистских акций террористического характера в Астане, Актобе и Уральске", - сказали в ведомстве.
По данным КНБ, радикалы планировали организовать нападения на здания и сотрудников правоохранительных и специальных государственных, а также местных исполнительных органов.
За организацию терактов спецслужбы задержали 13 казахстанцев. Иностранных граждан в их числе не было, добавили в ведомстве.
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