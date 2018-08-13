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СНГ 13.08.2018 13:17

Спецслужбы предотвратили три теракта в Казахстане с начала года

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил с начала этого года в республике три теракта, в том числе в Астане, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Казахстан" в КНБ.

"В текущем году КНБ предотвращена на ранней стадии подготовка трех насильственных экстремистских акций террористического характера в Астане, Актобе и Уральске", - сказали в ведомстве.

По данным КНБ, радикалы планировали организовать нападения на здания и сотрудников правоохранительных и специальных государственных, а также местных исполнительных органов.

За организацию терактов спецслужбы задержали 13 казахстанцев. Иностранных граждан в их числе не было, добавили в ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, СПЕЦСЛУЖБЫ, ТЕРАКТЫ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]