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Дальнее зарубежье 13.08.2018 13:08

Более 300 человек получили травмы в Испании при обрушении деревянной конструкции на концерте

По меньшей мере 313 человек получили травмы при обрушении деревянной конструкции на музыкальном фестивале в городе Виго на северо-западе Испании, сообщает в понедельник телекомпания Antenna 3.

По словам главы управления здравоохранения Галисии Хесуса Васкеса Альмуины, к настоящему моменту за медицинской помощью обратились 313 человек.

Мэр города Абель Кабальеро заявил о начале расследования причин обрушения.

Ранее сообщалось о 266 пострадавших. Х.В.Альмуина заявлял, что у пяти из них переломы и травмы головы, однако угрозы их жизням нет. Он также не исключал роста числа пострадавших, поскольку не все данные были окончательно уточнены.

Обрушение 30-метровой конструкции произошло в ночь на понедельник во время выступления музыканта Rels B на музыкальном фестивале O Marisquino в Виго.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФЕСТИВАЛЬ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]