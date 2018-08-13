Более 300 человек получили травмы в Испании при обрушении деревянной конструкции на концерте

По меньшей мере 313 человек получили травмы при обрушении деревянной конструкции на музыкальном фестивале в городе Виго на северо-западе Испании, сообщает в понедельник телекомпания Antenna 3.
По словам главы управления здравоохранения Галисии Хесуса Васкеса Альмуины, к настоящему моменту за медицинской помощью обратились 313 человек.
Мэр города Абель Кабальеро заявил о начале расследования причин обрушения.
Ранее сообщалось о 266 пострадавших. Х.В.Альмуина заявлял, что у пяти из них переломы и травмы головы, однако угрозы их жизням нет. Он также не исключал роста числа пострадавших, поскольку не все данные были окончательно уточнены.
Обрушение 30-метровой конструкции произошло в ночь на понедельник во время выступления музыканта Rels B на музыкальном фестивале O Marisquino в Виго.
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