Более 300 человек получили травмы в Испании при обрушении деревянной конструкции на концерте

По меньшей мере 313 человек получили травмы при обрушении деревянной конструкции на музыкальном фестивале в городе Виго на северо-западе Испании, сообщает в понедельник телекомпания Antenna 3.

По словам главы управления здравоохранения Галисии Хесуса Васкеса Альмуины, к настоящему моменту за медицинской помощью обратились 313 человек.

Мэр города Абель Кабальеро заявил о начале расследования причин обрушения.

Ранее сообщалось о 266 пострадавших. Х.В.Альмуина заявлял, что у пяти из них переломы и травмы головы, однако угрозы их жизням нет. Он также не исключал роста числа пострадавших, поскольку не все данные были окончательно уточнены.

Обрушение 30-метровой конструкции произошло в ночь на понедельник во время выступления музыканта Rels B на музыкальном фестивале O Marisquino в Виго.