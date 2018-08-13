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Финансы 13.08.2018 13:10

Попытки ЦБ Турции успокоить рынки не увенчались успехом: лира дешевеет, фондовый рынок падает

Обещание Центробанка Турции обеспечить ликвидностью финансовую систему в условиях валютного кризиса не смогло поддержать финансовые рынки: курс лиры продолжает падение, турецкие фондовые индексы резко снижаются в понедельник.

По данным на 13:00 лира теряет около 7% по отношению к доллару, курс составляет 6,8666 лиры/$1.

Курс лиры опускался в ходе торгов до очередного рекордного минимума - 7,2362 лиры/$1. Он несколько сократил снижение после объявления Центробанком о мерах поддержки финкомпаний, однако затем вновь усилил спад.

Индекс акций крупнейших компаний Турции BIST National 100 теряет 3,5% в ходе торгов. В пятницу он снизился на 2,3%.

Согласно данным агентства Bloomberg, совокупная капитализация компаний индекса в лирах уменьшилась почти на 20% с начала 2018 года, в долларовом выражении - на 55%.

Акции банков являются лидерами падения в BIST National 100, индикатор этого сектора в понедельник рухнул на 3,3%. Резкое ослабление лиры усиливает опасения относительно состояния финансового сектора Турции, пишет газета Financial Times.

Доходность десятилетних долларовых бондов Турции выросла в понедельник на 0,6 процентного пункта - до 8,8845% годовых.

Турецкий ЦБ в понедельник пообещал "принять все необходимые меры" для поддержки финансовой системы в условиях ослабления лиры.

Центробанк понизил норму резервирования для банков, отметив, что это позволит высвободить порядка 10 млрд лир, $6 млрд, а также резервов золота стоимостью $3 млрд.

Кроме того, ЦБ смягчил требования к обеспечению, принимаемому им от банков страны в операциях на денежном рынке, и увеличил почти в три раза сумму допустимых заимствований в лирах под обеспечение валютных активов.

"Центробанк будет внимательно следить за рыночной ситуацией и принимать все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности", - говорится в заявлении ЦБ.

Накануне министр финансов Турции Берат Албайрак, который является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пообещал представить "план мероприятий и действий", чтобы успокоить финансовые рынки.

"С утра понедельника наши институты начнут принимать необходимые меры с целью успокоить рынки и распространить необходимую информацию на рынках", - говорится в интервью Б.Албайрака газете Hurriyet, опубликованном в воскресенье.

Он исключил возможность введения контроля за движением капиталов с целью предотвращения оттока валюты из Турции, а также пообещал, что Анкара не будет претендовать на депозиты в иностранной валюте, размещенные в местных банках.

В воскресенье вечером агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) Турции сообщило об ограничении транзакций с валютными свопами с целью затруднить игру на понижение курса лиры для зарубежных инвесторов.

Эксперты, однако, полагают, что принятые меры вряд ли существенно изменят ситуацию на турецких рынках.

Действия турецкого ЦБ "недостаточны, чтобы оказать полную поддержку лире в период кризиса без прямого повышения ключевой ставки", полагают эксперты Global Securities.

Аналитики Societe Generale также считают меры Центробанка Турции недостаточными. "Нужны более решительные меры, и предпринятые действия, конечно же, не впечатлили рынки", - цитирует экспертов Societe Generale газета Financial Times.

Согласно данным FactSet, курс турецкой лиры к доллару США за минувшую неделю рухнул на 20%, а с начала 2018 года - на 40%.

Ослабление лиры спровоцировало обострение конфликта между Анкарой и Вашингтоном и отсутствие прогресса в переговорах представителей двух стран, направленных на налаживание отношений между ними после ситуации с американским пастором Эндрю Брансоном.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РЫНКИ, ПАДЕНИЕ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]