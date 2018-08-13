Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 50 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 августа 2018 года составляет 2 млн 144,476 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.

"В январе-июле 2018 года объединением зарегистрировано 50,36 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 31,202 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 19,158 тыс. – в регионах страны", - подчеркивает объединение.

Н.Аббасова