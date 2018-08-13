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Дальнее зарубежье 13.08.2018 13:46

Людей эвакуируют с греческого острова Эвбея из-за пожаров

Спасатели начали эвакуировать жителей греческого острова Эвбея, расположенного в 92 км от Афин, из-за лесных пожаров, сообщает в понедельник газета The Guardian.

"Сотни пожарных машин задействованы в тушении пламени, эвакуированы более 500 человек из двух деревень. Спасатели со всего региона были перенаправлены на Эвбею", - пишет издание.

По данным ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ), на острове перекрыто движение на участке Халкида-Эдипсу, а в столичном регионе Аттика сохраняется высокая пожароопасная ситуация.

Ранее из-за масштабных пожаров в пригородах Афин погибли 94 человека. Более 30 человек все еще находятся в больницах, некоторые - в критическом состоянии.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ЭВБЕЯ, ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]