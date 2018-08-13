Людей эвакуируют с греческого острова Эвбея из-за пожаров

Спасатели начали эвакуировать жителей греческого острова Эвбея, расположенного в 92 км от Афин, из-за лесных пожаров, сообщает в понедельник газета The Guardian.
"Сотни пожарных машин задействованы в тушении пламени, эвакуированы более 500 человек из двух деревень. Спасатели со всего региона были перенаправлены на Эвбею", - пишет издание.
По данным ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ), на острове перекрыто движение на участке Халкида-Эдипсу, а в столичном регионе Аттика сохраняется высокая пожароопасная ситуация.
Ранее из-за масштабных пожаров в пригородах Афин погибли 94 человека. Более 30 человек все еще находятся в больницах, некоторые - в критическом состоянии.
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