Турецкая сторона в ходе телефонного разговора Путина и Эрдогана не обращалась к РФ за помощью в связи с экономическим кризисом в этой стране - Песков

В ходе телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана турецкая сторона не обращалась к России за помощью в связи со сложной экономической ситуацией в этой стране, заявили в Кремле.
"Нет, никаких просьб не поступало. Всегда обсуждаются конкретные большие проекты, которые активно фигурируют на повестке дня", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращалась ли турецкая сторона к России за помощью в ходе разговора президентов.
Он подчеркнул, что обсуждаются проекты в области энергетики - "Турецкий поток", АЭС "Аккую", кроме того, существует совместный инвестиционный фонд, деятельность которого необходимо наполнять конкретикой, активно действуют компании на взаимной основе. "Вот эти вопросы традиционно обсуждаются", - добавил Д.Песков.
При этом, отвечая на вопрос, есть ли опасения, что из-за кризиса в Турции в реализации указанных проектов возникнут трудности, он сказал: "Мне неизвестно, что эта ситуация как-то может повлиять на развитие проекта. Пока все идет своим чередом".
Кроме того, Д.Песков посчитал недопустимым гипотетически рассуждать о том, есть ли у России ресурсы оказать Турции помощь в случае, если поступит соответствующий запрос.
"Это не та ситуация, где возможны какие-то такие гипотетические рассуждения", - сказал пресс-секретарь президента.
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