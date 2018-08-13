Путин пока не поручал подготовить меры в ответ на возможные новые санкции США - Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не давал поручений проработать ответные меры на новые возможные санкции США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

В ходе общения с журналистами Д.Пескову напомнили высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее заявила, что Россия работает над такими ответными мерами. В связи с этим пресс-секретаря спросили, давал ли президент РФ какие-либо указания относительно того, в какой форме будет дан ответ на эти санкции.

"Здесь в данном случае речь шла о том, что основополагающим принципом является принцип взаимности, принцип зеркальности, чаще всего, в таких ситуациях. Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что пока, скажем так, был анонс неких новых санкций", - сказал Д.Песков.

Он напомнил, что была информация о подготовке пакета новых санкций.

"Но они пока не введены. И, конечно, не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы, наверно, некорректно", - сказал Д.Песков.