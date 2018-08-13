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СНГ 13.08.2018 14:04

Путин пока не поручал подготовить меры в ответ на возможные новые санкции США - Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не давал поручений проработать ответные меры на новые возможные санкции США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

В ходе общения с журналистами Д.Пескову напомнили высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее заявила, что Россия работает над такими ответными мерами. В связи с этим пресс-секретаря спросили, давал ли президент РФ какие-либо указания относительно того, в какой форме будет дан ответ на эти санкции.

"Здесь в данном случае речь шла о том, что основополагающим принципом является принцип взаимности, принцип зеркальности, чаще всего, в таких ситуациях. Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что пока, скажем так, был анонс неких новых санкций", - сказал Д.Песков.

Он напомнил, что была информация о подготовке пакета новых санкций.

"Но они пока не введены. И, конечно, не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы, наверно, некорректно", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, САНКЦИИ, ВЗАИМНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]