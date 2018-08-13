Верховный лидер Ирана увидел корень экономических проблем страны в ошибках руководителей

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в понедельник на выступлении в Тегеране, что корень экономических проблем страны кроется не только в американских санкциях, но и в ошибках внутреннего руководства.
"Эксперты в экономике и многие власти полагают, что причина этой проблемы не только зарубежная, она внутренняя. Основная проблема не в санкциях, а в том, как мы с ними справляемся", - приводят в Twitter западные СМИ и журналисты выдержки из его выступления.
"Непродуктивное управление оказывает давление на обычных иранцев больше, чем санкции... Я не могу назвать это предательством, но это большая ошибка в управлении", - добавил Али Хаменеи.
Ранее на этой неделе США возобновили действие первого блока санкций против Ирана. Он включает в себя санкции на покупку властями Ирана денежных знаков США, санкции в отношении Ирана на торговлю золотом и другими ценными металлами, а также графитом, алюминием, сталью, углем и программным обеспечением, используемым в промышленности. Также под санкции попадают транзакции, связанные с иранским риалом, иранский госдолг и автомобильный сектор Ирана.
Остальные санкции США в отношении Ирана вновь вступят в силу 5 ноября.
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