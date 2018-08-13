Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.933 RUR   0.0247 GBR   2.1681 TRY   0.252

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 27° Завтра 22° 27° 15 Авг 22° 28° 16 Авг 22° 31°

Регион 13.08.2018 14:13

Верховный лидер Ирана увидел корень экономических проблем страны в ошибках руководителей

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в понедельник на выступлении в Тегеране, что корень экономических проблем страны кроется не только в американских санкциях, но и в ошибках внутреннего руководства.

"Эксперты в экономике и многие власти полагают, что причина этой проблемы не только зарубежная, она внутренняя. Основная проблема не в санкциях, а в том, как мы с ними справляемся", - приводят в Twitter западные СМИ и журналисты выдержки из его выступления.

"Непродуктивное управление оказывает давление на обычных иранцев больше, чем санкции... Я не могу назвать это предательством, но это большая ошибка в управлении", - добавил Али Хаменеи.

Ранее на этой неделе США возобновили действие первого блока санкций против Ирана. Он включает в себя санкции на покупку властями Ирана денежных знаков США, санкции в отношении Ирана на торговлю золотом и другими ценными металлами, а также графитом, алюминием, сталью, углем и программным обеспечением, используемым в промышленности. Также под санкции попадают транзакции, связанные с иранским риалом, иранский госдолг и автомобильный сектор Ирана.

Остальные санкции США в отношении Ирана вновь вступят в силу 5 ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ЛИДЕР, ЭКОНОМИКА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Лидер Ирана отказался от использования Telegram Внука аятоллы Хомейни исключили из предвыборного процесса в Иране Али Хаменеи одобрил соглашение по иранскому атому и распорядился начать его выполнение - агентство Диалог Тегерана с Вашингтоном не выйдет за рамки соглашения по атому - Али Хаменеи Соглашение по ИЯП не изменит отношения Ирана к США и к союзникам на Ближнем Востоке - Хаменеи Соглашения в Лозанне не гарантируют подписание окончательного документа по иранскому атому - аятолла Хаменеи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]