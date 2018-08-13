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Дальнее зарубежье 13.08.2018 14:29

Меркель 18 августа встретится с Путиным в резиденции Мезеберг - кабмин ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа примет в правительственной резиденции Мезеберг президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"В ближайшую субботу, 18 августа канцлер и представители правительства примут в замке Мезеберг российского президента Владимира Путина", - сказал Ш.Зайберт.

По его словам, перед началом встречи А.Меркель и В.Путин проведут пресс-конференцию.

Как сообщил Ш.Зайберт, стороны в ходе переговоров обсудят "актуальные вопросы внешней политики", в том числе вопросы сирийского урегулирования, "ситуацию на востоке Украины и вопросы в сфере энергетики".

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал международную поездку В.Путина в конце недели, но не уточнил страну, в которую нанесет визит глава российского государства.

20 июля пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре В.Путина с А.Меркель. "Затрагивались некоторые международные и региональные проблемы", - говорилось в сообщении.

24 июля официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, что А.Меркель приняла в Берлине главу МИД России Сергея Лаврова и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Во встрече с немецкой стороны также принял участие глава МИД Германии Хайко Маас. "В центре переговоров была ситуация на Ближнем Востоке, в особенности, в Сирии. Также был затронут вопрос конфликта на востоке Украины", - сказано в заявлении У.Деммер, поступившем в "Интерфакс".

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ПУТИН


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