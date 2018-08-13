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Регион 13.08.2018 14:31

Глава МИД Турции призвал США быть преданным другом и союзником

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник призвал Вашингтон сохранять преданность союзничеству с Анкарой в рамках Североатлантического альянса.

"Мы ожидаем, что США сохранят преданность нашим традиционно дружным отношениям и союзничеству в НАТО", - заявил он, выступая в Анкаре, его слова приводит "Анадолу".

В то же время, министр иностранных дел Турции добавил, что его страна открыта к дипломатическому диалогу с США. Также он предупредил, что давление со стороны Вашингтона результатов не даст.

"Мы открыты к дипломатии и консенсусу, но давление неприемлемо и невозможно", - подчеркнул М.Чавушоглу.

Отношения между США и Турцией обострились после решения США ввести санкции в отношении двух турецких министров из-за удержания под стражей в этой стране американского пастора Эндрю Брансона. Затем президент США Дональд Трамп объявил об удвоении размера пошлин на сталь и алюминий для Турции, это заявление вызвало обвал курса национальной валюты Турции лиры.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, МИД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]