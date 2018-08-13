Азербайджан увеличил в январе-июле промпроизводство почти на 1%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-июле 2018 года составил 27,5 млрд манатов, что на 0,7% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным Госкомстата, рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в январе-июле составил 10,7%, спад в нефтяном – 0,7%.

В январе-июле 2018 года 73,2% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 22,1% - перерабатывающую, 4,1% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,6% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за январь-июль 2018 года рост зафиксирован при производстве прицепов и полуприцепов (в 31,3 раза), табачной продукции (в 2,9 раза), готовой продукции из металла (на 28,2%), полиграфической продукции (в 2,7 раза), производстве мебели (в 2,1 раза), электрооборудования (96,2%), кожи и кожаных изделий (54,4%), продукции текстильной промышленности (64,2%), стройматериалов (31,7%), металлургической продукции (14,3%), одежды (0,7%), фармацевтической продукции (1,2%).

Спад в январе-июле 2018 года имел место в производстве продовольственной продукции (2,4%), напитков (4,5%), продукции деревообработки и изделий из дерева (2%), машин и оборудования (9,3%), компьютеров и электронной и оптической продукции (10,7%), химической продукции (1,3%), в установке и ремонте машин и оборудования (15,2%), резины и пластмасс (12%), прочих транспортных средств (62,4%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара производства в январе-июле 2018 года рост составил 4,7%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – 1,1%.

Объем промышленного производства в Азербайджане в 2017 году составил 39,6 млрд манатов, что на 3,4% ниже показателя 2016 года.

Б.Рустамбеков