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Регион 13.08.2018 15:16

В Иране представили новую модель баллистической ракеты

Министр обороны Ирана Амир Хатами в понедельник представил разработанную иранскими специалистами новую баллистическую ракету, сообщает агентство "Тасним".

По его информации, речь идет о модификации ракет типа "Фатех". Отличительной особенностью ракеты нового типа, по словам А.Хатами, является высокая точность. Также разработчики снизили заметность ракеты для радаров. Он заверил, что военные уже провели успешное испытание новой ракеты.

Министр назвал ракету тактической. Ее дальность иранская сторона не сообщает. Однако иранские СМИ отмечают, что дальность предыдущих модификаций ракет типа "Фатех", по данным американских экспертов, составляла от 200 до 300 км.

Презентация ракеты состоялась после того, как ранее в августе администрация США восстановила ряд санкций, которые до сих пор были заморожены в рамках соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников. США вышли из этого соглашения, заявив, что оно неэффективно. Среди прочего, американская сторона считает, что договор с Ираном должен включать отказ Тегерана от программы разработки и производства баллистических ракет. Иранская сторона заявляет, что о подобном не может быть и речи.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТА, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]