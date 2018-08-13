Асад поручил подготовить план послевоенного развития Сирии

План послевоенного развития Сирии готовится по поручению президента страны Башара Асада, сообщил министр муниципального управления и экологии Сирии Хуссейн Махлюф.
"Принимаются меры по административной реформе и по поручению президента Башара Асада идет подготовка плана всеобщего поствоенного развития, чтобы переходить с этапа гуманитарной помощи к этапу восстановления и развития производства", - сказал в понедельник журналистам Х.Махлюф, который возглавляет координационный комитет страны по возвращению беженцев.
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