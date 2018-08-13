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Дальнее зарубежье 13.08.2018 15:27

Асад поручил подготовить план послевоенного развития Сирии

План послевоенного развития Сирии готовится по поручению президента страны Башара Асада, сообщил министр муниципального управления и экологии Сирии Хуссейн Махлюф.

"Принимаются меры по административной реформе и по поручению президента Башара Асада идет подготовка плана всеобщего поствоенного развития, чтобы переходить с этапа гуманитарной помощи к этапу восстановления и развития производства", - сказал в понедельник журналистам Х.Махлюф, который возглавляет координационный комитет страны по возвращению беженцев.

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Тэги: СИРИЯ, РАЗВИТИЕ, ПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]