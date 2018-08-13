Правящая партия "Грузинская мечта" в сентябре объявит, какого кандидата будет поддерживать на выборах президента страны, заявил один из лидеров партии, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Мы заявим о поддержке (...) независимого кандидата в начале сентября", - сказал И.Кобахидзе журналистам в понедельник.
По его словам, партия окончательно решила не выставлять своего кандидата на президентских выборах.
Ранее местные СМИ сообщали, что независимым кандидатом, которого поддержит "Грузинская мечта" станет депутат парламента Саломе Зурабишвили, бывшая главой МИД страны в годы президентства Михаила Саакашвили.
По словам представителей оппозиции, С.Зурабишвили является независимым кандидатом только формально, депутатский мандат по мажоритарным спискам на выборах в 2016 году она получила при поддержке "Грузинской мечты".
По данным ЦИК Грузии, в настоящее время заявки на участие в президентских выборах подали 13 кандидатов. Эксперты не исключают, что в президентскую борьбу вступит и действующий президент страны Георгий Маргвелашвили.
Ягланд приветствовал освобождение Мамедова
В Азербайджане на свободу вышел лидер движения ReAl
Армения целенаправленно осложняет ситуацию в направлении Нахчывана, ранен азербайджанский военнослужащий – Минобороны Азербайджана
Цены на нефть снижаются из-за проблем Турции, Brent торгуется у $72,8 за баррель
Доходы ГНФАР в январе-июле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с Шах-Дениз превысили $5,6 млрд
В Баку заявили о планах Азербайджана развивать экономические отношения с Турцией
СГБ Азербайджана задержала журналистов, занимавшихся незаконной слежкой, съемкой и последующим шантажом
В Азербайджане в суд передали уголовное дело по факту пожара в Республиканском наркологическом центре, в котором погибли 25 человек
Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 50 тыс. новых абонентов среди населения
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Министерство экологии и природных ресурсов официально поддерживает«Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Nar является лидером по индексу лояльности клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений