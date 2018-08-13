Правящая партия "Грузинская мечта" в сентябре объявит, какого кандидата будет поддерживать на выборах президента страны, заявил один из лидеров партии, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Мы заявим о поддержке (...) независимого кандидата в начале сентября", - сказал И.Кобахидзе журналистам в понедельник.

По его словам, партия окончательно решила не выставлять своего кандидата на президентских выборах.

Ранее местные СМИ сообщали, что независимым кандидатом, которого поддержит "Грузинская мечта" станет депутат парламента Саломе Зурабишвили, бывшая главой МИД страны в годы президентства Михаила Саакашвили.

По словам представителей оппозиции, С.Зурабишвили является независимым кандидатом только формально, депутатский мандат по мажоритарным спискам на выборах в 2016 году она получила при поддержке "Грузинской мечты".

По данным ЦИК Грузии, в настоящее время заявки на участие в президентских выборах подали 13 кандидатов. Эксперты не исключают, что в президентскую борьбу вступит и действующий президент страны Георгий Маргвелашвили.