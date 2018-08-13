Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.933 RUR   0.0247 GBR   2.1681 TRY   0.252

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 28° Завтра 22° 28° 15 Авг 22° 28° 16 Авг 22° 31°

Дальнее зарубежье 13.08.2018 15:34

Талибы убили более 10 афганских полицейских на границе с Таджикистаном

В результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на речной порт Айханум в граничащей с Таджикистаном афганской провинции Тахар погибли более 10 военнослужащих пограничной полиции, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра полиции региона Халила Ассира.

"Боевики атаковали порт и комиссариат пограничной полиции минувшей ночью. В результате двухчасового боя были убиты 12 солдат пограничной полиции. Атака талибов была отбита после того, как к месту столкновения прибыли вспомогательные правительственные силы. Нападавшим также нанесен урон в живой силе", - рассказал Х.Асир.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПОРТ, НАПАДЕНИЕ


Похожие новости


Четверо лидеров талибов ликвидированы на севере Афганистана Афганский лидер призвал талибов начать переговоры Талибы штурмуют афганский город у границы с Таджикистаном, более 30 человек погибли в боях Афганские ВВС ликвидировали командира элитного подразделения "Талибана" и 17 его подчиненных Талибы убили 30 афганских военных Талибы заявили о намерении освободить всех пленных правительственных военнослужащих по случаю завершения месяца поста Рамазан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]