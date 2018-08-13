Талибы убили более 10 афганских полицейских на границе с Таджикистаном

В результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на речной порт Айханум в граничащей с Таджикистаном афганской провинции Тахар погибли более 10 военнослужащих пограничной полиции, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра полиции региона Халила Ассира.

"Боевики атаковали порт и комиссариат пограничной полиции минувшей ночью. В результате двухчасового боя были убиты 12 солдат пограничной полиции. Атака талибов была отбита после того, как к месту столкновения прибыли вспомогательные правительственные силы. Нападавшим также нанесен урон в живой силе", - рассказал Х.Асир.