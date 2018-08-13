Moody`s: Увеличение цен на нефть и экспорта газа ускорят рост ВВП Азербайджана в 2018-2019гг

Высокие цены на нефть и увеличение экспорта газа ускорят темпы роста ВВП Азербайджана в 2018-2019гг, отмечает международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service.
Moody`s в понедельник опубликовало ежегодный кредитный анализ, посвященный Азербайджану ("Government of Azerbaijan - Ba2 stable").
"Рост ВВП Азербайджана ускорился до 1,6% в январе-мае 2018 года после роста на 0,1% в 2017 году. По нашим ожиданиям, экономический рост в 2018г составит 2%, в 2019г – 3%. Росту будут способствовать более высокие цены на нефть и увеличение экспорта газа", - отмечается в анализе.
Аналитики Moody`s считают, что показатели 2018-2019гг позволят правительству Азербайджана восстановить "некоторые финансовые буферы, которые были потеряны в результате снижения цен на нефть" на мировых рынках в 2014-2016гг.
По оценкам агентства, кредитный профиль Азербайджана (стабильный Ba2) отражает относительно высокий уровень валового государственного долга и гарантий, а также определенную слабость банковского сектора. "Эти особенности являются последствием падения цен на нефть и резкого снижения курса маната в 2014-2016гг", - указывает агентство.
При этом Moody`s подчеркивает, что значительные финансовые активы страны оказывают существенную поддержку кредитным профилям Азербайджана.
В тоже время агентство отмечает ограниченные перспективы для диверсификации экономики. Исключение составляют сферы туризма, транспорта и логистики, где агентство видит существенный потенциал для роста.
По оценкам Moody`s экономика Азербайджана, по-прежнему, сильно подвержена изменениям в углеводородном секторе. "Усилия по переориентации экономики и диверсификации экономики имели ограниченный успех", - подчеркивает агентство.
В анализе указывается, что регулятор финансового сектор ужесточил пруденциальную политику в банковском секторе и принял ряд мер, которые в будущем должны обеспечить устойчивость банковского сектора.
А.Азизов
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