Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.933 RUR   0.0247 GBR   2.1681 TRY   0.252

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 28° Завтра 22° 28° 15 Авг 22° 28° 16 Авг 22° 31°

Макроэкономика 13.08.2018 15:40

Moody`s: Увеличение цен на нефть и экспорта газа ускорят рост ВВП Азербайджана в 2018-2019гг

Высокие цены на нефть и увеличение экспорта газа ускорят темпы роста ВВП Азербайджана в 2018-2019гг, отмечает международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service.

Moody`s в понедельник опубликовало ежегодный кредитный анализ, посвященный Азербайджану ("Government of Azerbaijan - Ba2 stable").

"Рост ВВП Азербайджана ускорился до 1,6% в январе-мае 2018 года после роста на 0,1% в 2017 году. По нашим ожиданиям, экономический рост в 2018г составит 2%, в 2019г – 3%. Росту будут способствовать более высокие цены на нефть и увеличение экспорта газа", - отмечается в анализе.

Аналитики Moody`s считают, что показатели 2018-2019гг позволят правительству Азербайджана восстановить "некоторые финансовые буферы, которые были потеряны в результате снижения цен на нефть" на мировых рынках в 2014-2016гг.

По оценкам агентства, кредитный профиль Азербайджана (стабильный Ba2) отражает относительно высокий уровень валового государственного долга и гарантий, а также определенную слабость банковского сектора. "Эти особенности являются последствием падения цен на нефть и резкого снижения курса маната в 2014-2016гг", - указывает агентство.

При этом Moody`s подчеркивает, что значительные финансовые активы страны оказывают существенную поддержку кредитным профилям Азербайджана.

В тоже время агентство отмечает ограниченные перспективы для диверсификации экономики. Исключение составляют сферы туризма, транспорта и логистики, где агентство видит существенный потенциал для роста.

По оценкам Moody`s экономика Азербайджана, по-прежнему, сильно подвержена изменениям в углеводородном секторе. "Усилия по переориентации экономики и диверсификации экономики имели ограниченный успех", - подчеркивает агентство.

В анализе указывается, что регулятор финансового сектор ужесточил пруденциальную политику в банковском секторе и принял ряд мер, которые в будущем должны обеспечить устойчивость банковского сектора.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: MOODY`S, ЭКОНОМИКА, ОЦЕНКА


Похожие новости


Moody`s прогнозирует рост уровня госдолга Азербайджана до 41,6% ВВП в 2017г, снижение до 40% в 2018г Moody`s считает маловероятным пессимистичный сценарий по экономике Азербайджана, предусматривающий рост проблемных кредитов до 35% Азербайджан сохранит сильные внешние позиции, несмотря на девальвацию маната - Moody’s Азербайджан обладает высокой финансовой устойчивостью - Moody

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]