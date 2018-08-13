В Эстонии пересмотрят все правила безопасности полетов гражданских самолетов во время учений военной авиации

Министерство обороны Эстонии совместно с министерством экономики и коммуникаций создает рабочую группу, которая займется оценкой регуляций и процедур, касающихся учебных полетов военной авиации.

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны, "цель рабочей группы будет состоять в том, чтобы в рамках конкретного инцидента (ошибочного выстрела боевой ракетой испанского истребителя - ИФ) пересмотреть все регуляционные и прочие меры, посредством которых обеспечивается безопасность полетов гражданской авиации во время учебных полетов военной авиации".

"При создании этой рабочей группы не исходят из предположения, что проблема заключалась в процедурах или что инцидент был обусловлен имеющимися в регуляциях недочетами. Однако, с учетом серьезности происшествия, мы считаем своей обязанностью, кроме расследования технической стороны дела, пересмотреть еще раз также регуляции", - сказал вице-канцлер оборонного планирования министерства обороны Меэлис Ойдсалу (Meelis Ojasalu).

Он отметил, что "расследованием технических обстоятельств занимаются испанцы, поскольку происшествие было связано с их самолетами и ракетами".

По словам вице-канцлера, "конкретный инцидент возник не из-за связанных с процедурами или регуляциями обстоятельств; гражданские полеты также не подверглись опасности, но, с учетом серьезности инцидента, следует на всякий случай убедиться, что и с эстонской стороны было сделано все для обеспечения безопасности".

Представитель министерства экономики и коммуникаций привлечен в состав рабочей группы, так как планирование учебных полетов и установление границ воздушного пространства, в котором они происходят, строго регулируется и ведется в тесном сотрудничестве со специалистами по безопасности полетов Минэкономики.

М.Оясалу сказал, что "установлению границ воздушного пространства для учебных полетов предшествует основательный и всесторонний анализ, который может занять несколько лет".

Он отметил, что деятельность рабочей группы зависит и от результатов ведущегося в Испании расследования, "и мы обязательно будем встречаться с представителями Вооруженных сил и министерства обороны Испании".

"С учетом специфики данной области мы не можем публиковать всю имеющуюся информацию, но обязательно доведем до сведения общественности основные выводы", - заверил М.Ойдсалу.

Как сообщалось, истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, 7 августа во время тренировочного полета в воздушном пространстве Эстонии по ошибке на высоте 6 км выстрелил боевой ракетой класса AMRAAM с радиусом полета до 100 км. Несмотря на то, что ракета не нанесла ущерба наземным и воздушным объектам, существовала теоретическая опасность, что она могла сбить гражданский самолет.