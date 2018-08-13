Верховный лидер Ирана исключил как войну с США, так и переговоры с Вашингтоном

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в понедельник в ходе выступления в Тегеране, что не рассчитывает на проведение переговоров с США, и в то же время исключил войну с этой страной.

"Недавно власти США бесцеремонно высказались о нас. Помимо санкций они говорили о войне и переговорах. Позвольте мне сказать несколько слов людям в этой связи: ни войны, ни переговоров с США не будет", - заявил Али Хаменеи, слова которого приводят иранские информагентства.

В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным провести переговоры с руководством Ирана, если оно готово на такой шаг. Он подчеркнул, что возможная встреча с иранской стороной не требует "предварительных условий". Д.Трамп пояснил, что такие переговоры стали бы положительным явлением для США, Ирана и всего мира.

Между тем, ранее в понедельник министр обороны Ирана Амир Хатами представил разработанную иранскими специалистами новую баллистическую ракету. Речь идет о модификации ракет типа "Фатех", отличительной особенностью которой является высокая точность, а также разработчики снизили заметность ракеты для радаров.

Министр назвал ракету тактической. Ее дальность иранская сторона не сообщает, однако иранские СМИ отмечают, что дальность предыдущих модификаций ракет типа "Фатех", по данным американских экспертов, составляла от 200 до 300 км.