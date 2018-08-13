Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.933 RUR   0.0247 GBR   2.1681 TRY   0.252

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 28° Завтра 22° 28° 15 Авг 22° 28° 16 Авг 22° 31°

Дальнее зарубежье 13.08.2018 16:55

В Германии засуха нанесла ущерб сельскому хозяйству более чем на 1 млрд евро

Длительная засуха в Германии нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству страны, свидетельствуют первые оценки региональных властей.

Поступившие из нескольких федеральных земель данные об убытках фермеров уже составляют в общей сложности 1,1 млрд евро, сообщает агентство dpa.

В частности, по оценке министерства сельского хозяйства земли Шлезвиг-Гольштейн, потери от засухи составили 422 млн евро. Власти Саксонии оценивают ущерб в 308 млн евро, Саксонии-Анхальт - в 237 млн евро, Гессена - в 150 млн евро.

В понедельник состоится новая антикризисная встреча представителей земельных и федеральных властей, посвященная проблеме серьезных убытков фермеров в результате экстремально жаркого и засушливого лета, отмечает Deutsche Welle. К этой встрече министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер попросила земельные власти оценить предполагаемый ущерб и размеры необходимой помощи фермерским хозяйствам.

За предоставление первой помощи фермером ответственны земельные власти. Решение о возможных выплатах из федерального бюджета будет принято после сбора урожая и официальной оценки ущерба, которая ожидается в конце августа, заявила Ю.Клёкнер.

В последний раз подобные выплаты осуществлялись после засухи в 2003 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЗАСУХА, АПК, УЩЕРБ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]