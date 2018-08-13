В Германии засуха нанесла ущерб сельскому хозяйству более чем на 1 млрд евро

Длительная засуха в Германии нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству страны, свидетельствуют первые оценки региональных властей.

Поступившие из нескольких федеральных земель данные об убытках фермеров уже составляют в общей сложности 1,1 млрд евро, сообщает агентство dpa.

В частности, по оценке министерства сельского хозяйства земли Шлезвиг-Гольштейн, потери от засухи составили 422 млн евро. Власти Саксонии оценивают ущерб в 308 млн евро, Саксонии-Анхальт - в 237 млн евро, Гессена - в 150 млн евро.

В понедельник состоится новая антикризисная встреча представителей земельных и федеральных властей, посвященная проблеме серьезных убытков фермеров в результате экстремально жаркого и засушливого лета, отмечает Deutsche Welle. К этой встрече министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер попросила земельные власти оценить предполагаемый ущерб и размеры необходимой помощи фермерским хозяйствам.

За предоставление первой помощи фермером ответственны земельные власти. Решение о возможных выплатах из федерального бюджета будет принято после сбора урожая и официальной оценки ущерба, которая ожидается в конце августа, заявила Ю.Клёкнер.

В последний раз подобные выплаты осуществлялись после засухи в 2003 году.