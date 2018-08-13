Около 120 военных, полицейских и мирных жителей погибли за четыре дня боев с талибами в Газни - Минобороны Афганистана

Около 100 военных и полицейских и не менее 20 мирных жителей погибли за четыре дня ожесточенных боев с талибами в городе Газни в центральном Афганистане, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на министра обороны страны Тарика Шаха Бахрами.
"Около 100 сотрудников сил безопасности погибли, и от 20 до 30 мирных жителей убиты", - приводит агентство слова главы афганского военного ведомства.
Ранее в понедельник представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что военные направили к городу подкрепление. По словам руководителя полиции провинции Газни, полковника Фарида Машала, большинство мятежников, сражающихся в Газни, являются иностранцами, включая пакистанцев и чеченцев.
Боевики движения "Талибан" атаковали Газни в конце минувшей недели. Боевикам удалось перерезать связь в городе. Однако, по словам начальника Генштаба Афганистана, генерала Шарифа Яфтали, все правительственные и стратегически важные объекты остаются в руках властей. По его словам, талибы продолжают укрываться в жилых кварталах, оказывают сопротивление правительственным войскам.
Ягланд приветствовал освобождение Мамедова
В Азербайджане на свободу вышел лидер движения ReAl
Армения целенаправленно осложняет ситуацию в направлении Нахчывана, ранен азербайджанский военнослужащий – Минобороны Азербайджана
Цены на нефть снижаются из-за проблем Турции, Brent торгуется у $72,8 за баррель
Доходы ГНФАР в январе-июле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с Шах-Дениз превысили $5,6 млрд
В Баку заявили о планах Азербайджана развивать экономические отношения с Турцией
СГБ Азербайджана задержала журналистов, занимавшихся незаконной слежкой, съемкой и последующим шантажом
В Азербайджане в суд передали уголовное дело по факту пожара в Республиканском наркологическом центре, в котором погибли 25 человек
Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 50 тыс. новых абонентов среди населения
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Министерство экологии и природных ресурсов официально поддерживает«Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Nar является лидером по индексу лояльности клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений