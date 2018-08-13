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Дальнее зарубежье 13.08.2018 16:11

Около 120 военных, полицейских и мирных жителей погибли за четыре дня боев с талибами в Газни - Минобороны Афганистана

Около 100 военных и полицейских и не менее 20 мирных жителей погибли за четыре дня ожесточенных боев с талибами в городе Газни в центральном Афганистане, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на министра обороны страны Тарика Шаха Бахрами.

"Около 100 сотрудников сил безопасности погибли, и от 20 до 30 мирных жителей убиты", - приводит агентство слова главы афганского военного ведомства.

Ранее в понедельник представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш сообщил, что военные направили к городу подкрепление. По словам руководителя полиции провинции Газни, полковника Фарида Машала, большинство мятежников, сражающихся в Газни, являются иностранцами, включая пакистанцев и чеченцев.

Боевики движения "Талибан" атаковали Газни в конце минувшей недели. Боевикам удалось перерезать связь в городе. Однако, по словам начальника Генштаба Афганистана, генерала Шарифа Яфтали, все правительственные и стратегически важные объекты остаются в руках властей. По его словам, талибы продолжают укрываться в жилых кварталах, оказывают сопротивление правительственным войскам.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ГАЗНИ, БОИ, ПОТЕРИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]