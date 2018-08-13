В Баку заявили о планах Азербайджана развивать экономические отношения с Турцией

В Баку уверены в благоприятных перспективах экономики Турции, отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

"Азербайджан и Турция являются стратегическими партнерами. Азербайджан придает особое значение экономическим отношениям с Турцией, посредством глобальных энергетических и транспортных проектов вносит вклад в развитие этих отношений", - отмечается в сообщении МИД.

По его словам, Азербайджан активно участвует в развитии экономики Турции, осуществляя инвестиции в эту страну.

"Азербайджан уверен в несокрушимости в будущем экономики Турции", - подчеркнул он.

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан, как всегда, продолжит оказывать Турции необходимую поддержку во всех сферах.

Турецкий ЦБ в понедельник пообещал "принять все необходимые меры" для поддержки финансовой системы в условиях ослабления лиры.

Центробанк понизил норму резервирования для банков, отметив, что это позволит высвободить порядка 10 млрд лир, $6 млрд, а также резервов золота стоимостью $3 млрд.

Кроме того, ЦБ смягчил требования к обеспечению, принимаемому им от банков страны в операциях на денежном рынке, и увеличил почти в три раза сумму допустимых заимствований в лирах под обеспечение валютных активов.

Накануне министр финансов Турции Берат Албайрак, который является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пообещал представить "план мероприятий и действий", чтобы успокоить финансовые рынки.

"С утра понедельника наши институты начнут принимать необходимые меры с целью успокоить рынки и распространить необходимую информацию на рынках", - говорится в интервью Б.Албайрака газете Hurriyet, опубликованном в воскресенье.

Он исключил возможность введения контроля над движением капиталов с целью предотвращения оттока валюты из Турции, а также пообещал, что Анкара не будет претендовать на депозиты в иностранной валюте, размещенные в местных банках.

В воскресенье вечером агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) Турции сообщило об ограничении транзакций с валютными свопами с целью затруднить игру на понижение курса лиры для зарубежных инвесторов.

Эксперты, однако, полагают, что принятые меры вряд ли существенно изменят ситуацию на турецких рынках.

Действия турецкого ЦБ "недостаточны, чтобы оказать полную поддержку лире в период кризиса без прямого повышения ключевой ставки", полагают эксперты Global Securities.

Аналитики Societe Generale также считают меры Центробанка Турции недостаточными. "Нужны более решительные меры, и предпринятые действия, конечно же, не впечатлили рынки", - цитирует экспертов Societe Generale газета Financial Times.

Согласно данным FactSet, курс турецкой лиры к доллару США за минувшую неделю рухнул на 20%, а с начала 2018 года - на 40%.

Ослабление лиры спровоцировало обострение конфликта между Анкарой и Вашингтоном и отсутствие прогресса в переговорах представителей двух стран, направленных на налаживание отношений между ними после ситуации с американским пастором Эндрю Брансоном.

А.Азизов