СГБ Азербайджана задержала журналистов, занимавшихся незаконной слежкой, съемкой и последующим шантажом

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала учредителя и главного редактора газеты «El hekimi» ("Народный доктор") Зохраба Агаева, его подчиненную Гюнель Джумшудову и других лиц за незаконную съемку личной жизни граждан и их шантаж.

«З.Агаев, его подчиненная Г.Джумшудова и другие лица на основе материалов, полученных различными путями, вымогали путем шантажа денежные средства у людей, периодически собирали дань у различных организаций, создавали условия для попадания под влияние военнослужащих, посредством их сослуживцев»,- говорится в сообщении спецслужбы.

СГБ отмечает, что для этого «журналисты» использовали специальные технические средства, посредством которых вели слежку, скрытые съемки, незаконные действия, считающиеся законом оперативными мероприятиями, привлекали людей к интимным отношениям.

«В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий З.Агаев был задержан в своем автомобиле после получения требуемой суммы на месте преступления. На переданные ему денежные средства было нанесено флуоресцентное вещество, которое оставило на его пальцах невидимые следы»,- отмечается в сообщении.

Согласно информации, задержанные лица дали подробные показания о своих преступных деяниях.

"В настоящий момент идет работа по определению лиц, пострадавших от преступных действий З.Агаева и Г.Джумшудовой", - подчеркивает СГБ.

Ф.Исазаде