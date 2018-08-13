СГБ Азербайджана задержала журналистов, занимавшихся незаконной слежкой, съемкой и последующим шантажом

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала учредителя и главного редактора газеты «El hekimi» ("Народный доктор") Зохраба Агаева, его подчиненную Гюнель Джумшудову и других лиц за незаконную съемку личной жизни граждан и их шантаж.
«З.Агаев, его подчиненная Г.Джумшудова и другие лица на основе материалов, полученных различными путями, вымогали путем шантажа денежные средства у людей, периодически собирали дань у различных организаций, создавали условия для попадания под влияние военнослужащих, посредством их сослуживцев»,- говорится в сообщении спецслужбы.
СГБ отмечает, что для этого «журналисты» использовали специальные технические средства, посредством которых вели слежку, скрытые съемки, незаконные действия, считающиеся законом оперативными мероприятиями, привлекали людей к интимным отношениям.
«В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий З.Агаев был задержан в своем автомобиле после получения требуемой суммы на месте преступления. На переданные ему денежные средства было нанесено флуоресцентное вещество, которое оставило на его пальцах невидимые следы»,- отмечается в сообщении.
Согласно информации, задержанные лица дали подробные показания о своих преступных деяниях.
"В настоящий момент идет работа по определению лиц, пострадавших от преступных действий З.Агаева и Г.Джумшудовой", - подчеркивает СГБ.
Ф.Исазаде
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