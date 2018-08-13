Верховный лидер Ирана в ответ на упреки Вашингтона о затратах в Сирии напомнил, что США потратили $7 трлн на Ближнем Востоке и не получили ничего взамен

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал в понедельник слова представителя американских властей о затратах Тегерана в Сирии и назвал его "глупым".
"Глупый человек обратился к иранскому народу со словами "ваше правительство тратит ваши деньги на Сирию". При этом его начальник - президент США - признал, что потратил $7 трлн на Ближнем Востоке и не получил ничего взамен", - написал А.Хаменеи на своей странице в "Твиттере".
Ранее посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон подверг Тегеран критике за спонсирование "прокси-войн" и враждебной деятельности на территории Сирии и Йемена.
В статье для газеты "Сандэй телеграф" он заявил, что вместо этого иранскому правительству стоило бы инвестировать средства в национальную экономику, и подчеркнул, что Тегерану необходимы существенные изменения в политике для приведения в норму собственного поведения.
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