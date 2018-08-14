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Дальнее зарубежье 14.08.2018 09:04

Китай заявил, что военный бюджет США вызывает у него острое недовольство

МИД КНР заявил о резком недовольстве в Пекине в связи с упоминанием Китая в негативном плане в подписанном накануне президентом США Дональдом Трампом оборонном бюджете страны на 2019 финансовый год.

"Китайская сторона многократно доводила до США свою позицию и делала серьезные представления по этому вопросу. Мы заявляем об остром неудовлетворении в связи с тем, что, несмотря на решительные протесты Китая, в США принят и подписан закон об обороне на 2019 год с негативным содержанием в отношении Китая", - говорится в распространенном заявлении представителя МИД КНР Лу Кана.

В нем Китай призывает Соединенные Штаты "отказаться от идей времен холодной войны", дать правильную оценку китайско-американским отношениям, следовать принципу признания существования одного Китая, не допускать негативных заявлений в отношении КНР, "чтобы избежать нанесения ущерба китайско-американским отношениям и двухстороннему сотрудничеству в важных областях".

В принятом США оборонном бюджете упоминаются китайские компании ZTE и Huawei Technologies, которые, по оценке американской стороны, могут обходить механизм контроля над иностранными инвестициями в США и получают доступ к современным технологиям, имеющим двойное назначение. В связи с этим в бюджете предусмотрено ужесточение контроля со стороны американского Комитета по иностранным инвестициям.

Кроме того, в бюджете упоминается вопрос об усилении обороноспособности Тайваня в свете американского участия в этом процессе.

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Тэги: КИТАЙ, США, БЮДЖЕТ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]