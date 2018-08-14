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ТЭК 14.08.2018 09:32

Цены на нефть растут после снижения накануне, Brent подорожала до $72,81 за баррель

Цены на нефть поднимаются во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии на фоне ослабления спроса на рискованные активы, в том числе и сырье, из-за валютного кризиса в Турции.

Внимание трейдеров возвращается к факторам, способным сказаться на динамике цен в краткосрочной перспективе, в частности, данным о запасах нефти в США.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК увеличилась на $0,20 (0,28%) - до $72,81 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $0,2 (0,27%) - до $72,61 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,24 (0,36%) - до $67,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,43 (0,64%) - до $67,20 за баррель.

Запасы нефти в США, как ожидается, снизились вторую неделю подряд. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает сокращение запасов нефти в США за минувшую неделю на 2,5 млн баррелей.

"Влияние на нефтяной рынок в настоящее время оказывают, прежде всего, риски в плане добычи, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Samsung Futures Inc. Ким Кванграй. - Кризис в Турции может сдержать подъем цен на нефть, поскольку он способствует укреплению доллара США".

Эксперт ожидает сохранения высокой волатильности нефтяного рынка, с учетом предстоящей в среду публикации данных о запасах в США, а также сохраняющихся геополитических рисков.

Поддержку нефтяному рынку по-прежнему оказывают опасения сокращения поставок нефти из Ирана в связи с готовящимися США санкциями против этой страны. Американские санкции в отношении нефтяной отрасли Ирана вступят в силу 5 ноября.

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Тэги: НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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