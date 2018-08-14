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Дальнее зарубежье 14.08.2018 09:45

С момента инаугурации Трампа республиканцы потратили на его объектах $3,5 млн, а демократы - ничего, утверждают американские СМИ

Члены республиканской партии США потратили около $3,5 млн на бизнес-объектах президента США Дональда Трампа с момента приведения его к присяге на пост главы государства в 2017 году, говорится в докладе, опубликованном информационным бюро McClatchy.

McClatchy со ссылкой на Федеральную избирательную комиссию (FEC) установило, что, по меньшей мере, 125 членов Республиканской партии и консервативных групп тратят деньги на курортах, в гостиницах и ресторанах Д.Трампа по всей стране.

Отмечается, что члены Демократической партии в свою очередь не потратили никаких денег на объектах Д.Трампа.

Д.Трамп победил на президентских выборах 8 ноября 2016 года. 19 декабря того же года американские выборщики утвердили Д.Трампа в статусе главы государства, а 6 января 2017 года победу республиканца утвердил Конгресс США. Инаугурация Д.Трампа прошла 20 января 2017 года.

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Тэги: США, РЕСПУБЛИКАНЦЫ, ТРАМП, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]