Талибы разгромили армейскую базу на северо-западе Афганистана - TV

В граничащей с Туркменистаном афганской провинции Фарьяб, на северо-западе страны, боевики радикального движения "Талибан" захватили базу правительственных войск, сообщил вечером в понедельник телеканал 1TV со ссылкой на источник в структурах безопасности Афганистана.

В результате нападения талибов на базу "Кампи чинои" в уезде Гормач часть военнослужащих были убиты, часть ранены и попали в плен, некоторым из военных удалось вырваться из окружения и добраться до центра уезда. Другие бежали в окрестные горы, и о их судьбе ничего не известно, цитирует телеканал представителя спецслужбы ИРА.

По словам источника, о возможности падения базы военные сообщали руководству несколько дней назад, однако ожесточенные бои, идущие с пятницы в городе Газни, что в центральном Афганистане, не позволили военному командованию отреагировать на угрозу в Фарьябе.