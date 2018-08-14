Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год в объеме $717 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник оборонный бюджет на 2019 год, церемония прошла на военной базе Форт-Драм (штат Нью-Йорк).
Ранее проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год размером в $717 млрд поддержал сенат США.
Американская пресса отмечала, что проект бюджета в частности включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России. В нем также предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции вплоть до того момента, пока Пентагон не предоставит доклад о закупках Анкарой российских ЗРС С-400.
Меры в отношении России предусматривают постановку на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от России.
Кроме этого, проект закона запрещает администрации США и ее подрядчикам вести дела с китайскими компаниями ZTE Corporation и Huawei Technologies, которые авторы документа считают угрозой национальной безопасности США.
"Закон о национальной обороне США строится на прогрессе, который мы достигли ранее в этом году в рамках двухпартийных соглашений по бюджету, которые предусматривали крупнейшее за последние 15 лет годовое увеличение финансирования американских вооруженных сил", - заявлял ранее лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл.
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