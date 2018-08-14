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Регион 14.08.2018 09:48

Генсек ООН назвал подписание Конвенции о правовом статусе Каспия "историческим достижением"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и назвал документ историческим достижением на пути к региональному сотрудничеству.

"Этот исторический документ демонстрирует важность регионального сотрудничества, которое необходимо для поддержания международного мира и безопасности", - говорится в заявлении главы Всемирной организации.

Генсек поздравил пять государств, подписавших Конвенцию, с этим "историческим достижением на пути к региональному сотрудничеству и многосторонним отношениям".

По словам А.Гутерриша, документ станет неоценимым вкладом в дело разрешения многолетних споров между прикаспийскими государствами, а также важным шагом на пути снижения напряженности в регионе.

Как сообщалось, 12 августа саммит "каспийской пятерки" в казахстанском Актау завершился подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.

Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всеми участниками и депонирования всех пяти ратификационных грамот. Документ носит бессрочный характер.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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