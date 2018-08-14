Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и назвал документ историческим достижением на пути к региональному сотрудничеству.

"Этот исторический документ демонстрирует важность регионального сотрудничества, которое необходимо для поддержания международного мира и безопасности", - говорится в заявлении главы Всемирной организации.

Генсек поздравил пять государств, подписавших Конвенцию, с этим "историческим достижением на пути к региональному сотрудничеству и многосторонним отношениям".

По словам А.Гутерриша, документ станет неоценимым вкладом в дело разрешения многолетних споров между прикаспийскими государствами, а также важным шагом на пути снижения напряженности в регионе.

Как сообщалось, 12 августа саммит "каспийской пятерки" в казахстанском Актау завершился подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.

Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всеми участниками и депонирования всех пяти ратификационных грамот. Документ носит бессрочный характер.