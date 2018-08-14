Американский телеканал со ссылкой на источники в разведке США утверждает, что Россия была удовлетворена итогами саммита в Хельсинки

Разведслужбы США и Запада пришли к выводу, что российские чиновники были удовлетворены саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в разведке.
По их словам, "данные выводы, основанные на широком спектре разведданных, указывают на то, что Кремль счел результаты саммита 16 июля более удачными, чем ожидалось".
Как сообщают источники в разведке, "Россия особенно удовлетворена тем, как прошла пресс-конференция двух лидеров в Хельсинки".
При этом они отметили, что Москва "недоумевает, почему Д.Трамп не проводит более дружественную политику по отношению к России по его итогам".
Как заявил представитель западной разведки, "Кремль закрывает глаза на тот факт, что Конгресс и другие лица в США играют значительную роль в выработке политики США".
Меркель посетит Баку в конце августа – МИД Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Доходы Азербайджана от перевозки грузов по TRACECA в I полугодии сократились на 4%, пассажиров – увеличились на 6%
Европе необходимо поддерживать строительство газопровода TAP – конгрессмен
ГФСЗ направит более 1,2 млн манат на закупку серверного оборудования и поддержку е-услуг, информационных резервов и систем
Азербайджан в январе-июле увеличил импорт фармацевтической продукции на 36%
Граждане РФ увеличили в I полугодии 2018 года выезды в Азербайджан на 7%
СГБ Азербайджана задержала журналистов, занимавшихся незаконной слежкой, съемкой и последующим шантажом
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Министерство экологии и природных ресурсов официально поддерживает«Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Nar является лидером по индексу лояльности клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений