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СНГ 14.08.2018 09:55

Американский телеканал со ссылкой на источники в разведке США утверждает, что Россия была удовлетворена итогами саммита в Хельсинки

Разведслужбы США и Запада пришли к выводу, что российские чиновники были удовлетворены саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в разведке.

По их словам, "данные выводы, основанные на широком спектре разведданных, указывают на то, что Кремль счел результаты саммита 16 июля более удачными, чем ожидалось".

Как сообщают источники в разведке, "Россия особенно удовлетворена тем, как прошла пресс-конференция двух лидеров в Хельсинки".

При этом они отметили, что Москва "недоумевает, почему Д.Трамп не проводит более дружественную политику по отношению к России по его итогам".

Как заявил представитель западной разведки, "Кремль закрывает глаза на тот факт, что Конгресс и другие лица в США играют значительную роль в выработке политики США".

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Тэги: США, РОССИЯ, ХЕЛЬСИНКИ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]