Похороны детей в Йемене, погибших в результате авианалета, вылились в массовую антиамериканскую акцию протеста - СМИ

В массовый гневный протест против США и Саудовской Аравии вылились состоявшиеся в йеменской провинции Саада коллективные похороны детей, погибших в результате авианалета арабской коалиции против повстанцев-хуситов, сообщают СМИ с места событий.
Гробы с останками погибших детей были доставлены на центральную площадь города Саада, гда прошла траурная церемония. Выступивший на церемонии председатель Революционного комитета повстанцев Мохаммед Али аль-Хути заявил, что "предпринятый 9 августа авианалет является преступлением Америки и ее союзников против детей Йемена".
Участники церемонии, как отмечают СМИ, также держали транспаранты с надписями: "Америка убивает йеменских детей" и другими аналогичного содержания.
По данным Международного комитета Красного креста, жертвами авиаудара сил руководимой Саудовской Аравией арабской коалиции 9 августа стали, по меньшей мере, 29 детей. Всего погибло около 50 мирных жителей. Почти 80, - из которых более 50 детей, - получили ранения.
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