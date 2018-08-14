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Дальнее зарубежье 14.08.2018 09:56

Похороны детей в Йемене, погибших в результате авианалета, вылились в массовую антиамериканскую акцию протеста - СМИ

В массовый гневный протест против США и Саудовской Аравии вылились состоявшиеся в йеменской провинции Саада коллективные похороны детей, погибших в результате авианалета арабской коалиции против повстанцев-хуситов, сообщают СМИ с места событий.

Гробы с останками погибших детей были доставлены на центральную площадь города Саада, гда прошла траурная церемония. Выступивший на церемонии председатель Революционного комитета повстанцев Мохаммед Али аль-Хути заявил, что "предпринятый 9 августа авианалет является преступлением Америки и ее союзников против детей Йемена".

Участники церемонии, как отмечают СМИ, также держали транспаранты с надписями: "Америка убивает йеменских детей" и другими аналогичного содержания.

По данным Международного комитета Красного креста, жертвами авиаудара сил руководимой Саудовской Аравией арабской коалиции 9 августа стали, по меньшей мере, 29 детей. Всего погибло около 50 мирных жителей. Почти 80, - из которых более 50 детей, - получили ранения.

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Тэги: ЙЕМЕН, ДЕТИ, ПОХОРОНЫ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]