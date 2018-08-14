Шеф Пентагона и министр обороны Бразилии подтвердили стремление к укреплению военного сотрудничества - Пентагон

Министр обороны США Джим Мэттис и его бразильский коллега Сильва-и-Луна в ходе состоявшейся встречи договорились о дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами, сообщил Пентагон.

"Руководители ведомств договорились продолжить укрепление стратегического партнерства между США и Бразилией, уделяя особое внимание оперативной совместимости, расширению общих возможностей и наращиванию способностей быстро реагировать на различные вызовы безопасности", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили "широкой круг вопросов, касающихся обороны", и Дж.Мэттис также поблагодарил присутствовавших на встрече бразильских военачальников за "глобальное лидерство в области военного сотрудничества".

Как сообщалось, Дж.Мэттис с 12 августа совершает турне по странам Латинской Америки. После Бразилии он должен посетить Аргентину, Чили и Колумбию.

"Белый дом объявил 2018 год "Годом Америк", и визиты министра продемонстрируют тесные связи по линии обороны с Бразилией, Аргентиной, Чили и Колумбией", - говорилось в распространенном сообщении Минобороны США. В нем подчеркивалось: "Эти отношения имеют решающее значение для сотрудничества, процветания и безопасности Западного полушария".