Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9383 RUR   0.0251 GBR   2.1703 TRY   0.2459

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.20 Brent   72.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 28° Завтра 22° 28° 16 Авг 22° 31° 17 Авг 24° 33°

Дальнее зарубежье 14.08.2018 10:27

Шеф Пентагона и министр обороны Бразилии подтвердили стремление к укреплению военного сотрудничества - Пентагон

Министр обороны США Джим Мэттис и его бразильский коллега Сильва-и-Луна в ходе состоявшейся встречи договорились о дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами, сообщил Пентагон.

"Руководители ведомств договорились продолжить укрепление стратегического партнерства между США и Бразилией, уделяя особое внимание оперативной совместимости, расширению общих возможностей и наращиванию способностей быстро реагировать на различные вызовы безопасности", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили "широкой круг вопросов, касающихся обороны", и Дж.Мэттис также поблагодарил присутствовавших на встрече бразильских военачальников за "глобальное лидерство в области военного сотрудничества".

Как сообщалось, Дж.Мэттис с 12 августа совершает турне по странам Латинской Америки. После Бразилии он должен посетить Аргентину, Чили и Колумбию.

"Белый дом объявил 2018 год "Годом Америк", и визиты министра продемонстрируют тесные связи по линии обороны с Бразилией, Аргентиной, Чили и Колумбией", - говорилось в распространенном сообщении Минобороны США. В нем подчеркивалось: "Эти отношения имеют решающее значение для сотрудничества, процветания и безопасности Западного полушария".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МО, БРАЗИЛИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Шеф Пентагона опроверг сообщения, что перед ударом по Сирии убеждал Трампа получить одобрение у конгресса на акцию Визиты министра обороны США в Южную Кореи и Японию нацелены на подтверждение союзнических обязательств Вашингтона - Пентагон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]