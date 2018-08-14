Рост инвестиций в основные активы в Китае замедлился до минимума с 1999 года

Темпы увеличения инвестиций в основные активы в Китае замедлились до минимального почти за 10 лет уровня, что говорит об ослаблении деловой активности в стране, которой еще предстоит ощутить последствия торгового спора с США.
Рост инвестиций в основные активы в январе-июле по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 5,5%, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
Темпы роста являются самыми слабыми с конца 1999 года, отмечают в Wind Information.
В январе-июне повышение составило 6%, и эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали сохранения таких же темпов роста в январе-июле.
Темпы повышения розничных продаж в Китае в июле замедлились до 8,8% в годовом выражении по сравнению с июньскими 9% и средним прогнозом рынка в 9%.
С начала 2018 года розничные продажи в КНР увеличились на 9,3% (9,4% в январе-июне).
Промпроизводство в Китае в июле повысилось на 6% относительно того же месяца годом ранее, как и в июне. Рост в январе-июле составил 6,6% (6,7% за первые шесть месяцев этого года).
Уровень безработицы в городах Китая увеличился в июле до 5,1% с июньских 4,8%, сообщило ГСУ.
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