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Финансы 14.08.2018 09:58

Рост инвестиций в основные активы в Китае замедлился до минимума с 1999 года

Темпы увеличения инвестиций в основные активы в Китае замедлились до минимального почти за 10 лет уровня, что говорит об ослаблении деловой активности в стране, которой еще предстоит ощутить последствия торгового спора с США.

Рост инвестиций в основные активы в январе-июле по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 5,5%, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Темпы роста являются самыми слабыми с конца 1999 года, отмечают в Wind Information.

В январе-июне повышение составило 6%, и эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали сохранения таких же темпов роста в январе-июле.

Темпы повышения розничных продаж в Китае в июле замедлились до 8,8% в годовом выражении по сравнению с июньскими 9% и средним прогнозом рынка в 9%.

С начала 2018 года розничные продажи в КНР увеличились на 9,3% (9,4% в январе-июне).

Промпроизводство в Китае в июле повысилось на 6% относительно того же месяца годом ранее, как и в июне. Рост в январе-июле составил 6,6% (6,7% за первые шесть месяцев этого года).

Уровень безработицы в городах Китая увеличился в июле до 5,1% с июньских 4,8%, сообщило ГСУ.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]