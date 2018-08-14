Две из трех задержанных в США за мошенничество гражданок Казахстана освобождены под залог

Суд в США отпустил под залог вторую гражданку Казахстана, задержанную по подозрению в отмывании денег, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Адвокаты задержанных в Америке казахстанок подали ходатайство на выпуск их подзащитных под залог. 12 августа Диора Аширова была выпущена под залог. Получается, сейчас под арестом находится лишь одна гражданка Азиза Джалулова", - сказал А.Смадияров журналистам во вторник.
По его словам, залог внесла сама задержанная.
"У Диоры Ашировой трое детей, одна из них гражданка Казахстана, двое - граждане США. На период следствия, когда она находилась под арестом, дети были с ее матерью", - сказал дипломат.
А.Смадияров уточнил, что женщина въехала в США в 2013 году по туристической визе для лечения ребенка и осталась в Америке, получив вид на жительство. Остальные казахстанки также находятся в стране около 7-8 лет.
"Первое слушание уже состоялось, там были объявлены обвинения всем участникам группы. Второе заседание объявлено на октябрь этого года", - отметил он.
В конце июля СМИ сообщили о задержании в США 25 человек, граждан нескольких стран, которые обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. В преступную группировку входили граждане Казахстана, России, Грузии, Азербайджана, Латвии, Украины, США и Турции.
Позже прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинение в мошенничестве группе лиц, среди которых были три гражданки Казахстана - 1994 года, 1991 года и 1970 года рождения. Одну из них ранее отпустили под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. Им грозит срок наказания от 20 до 30 лет.
Меркель посетит Баку в конце августа – МИД Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Доходы Азербайджана от перевозки грузов по TRACECA в I полугодии сократились на 4%, пассажиров – увеличились на 6%
Европе необходимо поддерживать строительство газопровода TAP – конгрессмен
ГФСЗ направит более 1,2 млн манат на закупку серверного оборудования и поддержку е-услуг, информационных резервов и систем
Азербайджан в январе-июле увеличил импорт фармацевтической продукции на 36%
Граждане РФ увеличили в I полугодии 2018 года выезды в Азербайджан на 7%
СГБ Азербайджана задержала журналистов, занимавшихся незаконной слежкой, съемкой и последующим шантажом
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Министерство экологии и природных ресурсов официально поддерживает«Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Nar является лидером по индексу лояльности клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений