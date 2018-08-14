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СНГ 14.08.2018 11:00

Две из трех задержанных в США за мошенничество гражданок Казахстана освобождены под залог

Суд в США отпустил под залог вторую гражданку Казахстана, задержанную по подозрению в отмывании денег, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Адвокаты задержанных в Америке казахстанок подали ходатайство на выпуск их подзащитных под залог. 12 августа Диора Аширова была выпущена под залог. Получается, сейчас под арестом находится лишь одна гражданка Азиза Джалулова", - сказал А.Смадияров журналистам во вторник.

По его словам, залог внесла сама задержанная.

"У Диоры Ашировой трое детей, одна из них гражданка Казахстана, двое - граждане США. На период следствия, когда она находилась под арестом, дети были с ее матерью", - сказал дипломат.

А.Смадияров уточнил, что женщина въехала в США в 2013 году по туристической визе для лечения ребенка и осталась в Америке, получив вид на жительство. Остальные казахстанки также находятся в стране около 7-8 лет.

"Первое слушание уже состоялось, там были объявлены обвинения всем участникам группы. Второе заседание объявлено на октябрь этого года", - отметил он.

В конце июля СМИ сообщили о задержании в США 25 человек, граждан нескольких стран, которые обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. В преступную группировку входили граждане Казахстана, России, Грузии, Азербайджана, Латвии, Украины, США и Турции.

Позже прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинение в мошенничестве группе лиц, среди которых были три гражданки Казахстана - 1994 года, 1991 года и 1970 года рождения. Одну из них ранее отпустили под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. Им грозит срок наказания от 20 до 30 лет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГРАЖДАНКА, США, ЗАЛОГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]